Sven Kramer prolongeert olympische titel op 5 kilometer

In de Gangnueng Oval in Zuid-Korea noteerde Kramer in de tiende rit een tijd van 6.09,76. goed voor een Olympisch record. Het was ook een stuk sneller dan de tijd van zijn voornaamste concurrent Ted-Jan Bloemen, die een rit eerder finishte in 6.11,616. Derde werd de Noor Pedersen (6.11.618).

Oppermachtig

Kramer opende 0.26 langzamer dan Bloemen, aan wie hij in december na bijna tien jaar zijn wereldrecord op de 5 kilometer moest afstaan. Ook in de rondes erna reed de inwoner van Heerenveen boven de tijd van de Canadees.

Maar de oppermachtige Fries had de zaakjes onder controle, versnelde halverwege en liep daarna uit. De zege kwam in de laatste rondes geen moment meer in gevaar. Kramer reed met overtuiging naar de titel.

Derde triomf op rij

Voor Sven Kramer is het op deze afstand de derde Olympische triomf op rij na zijn gouden medailles in Sotsji (2014) en Vancouver (2010). Een unieke prestatie. Eerder behaalde de Heerenvener al zilver in Turijn.

Jan Blokhuijsen eindigde op de zevende plek. De nummer twee van Sotsji 2014 overtuigde niet in Zuid-Korea. De 28-jarige schaatser, in het verleden goed voor drie olympische medailles, bleef steken op 6.14,75.