SC Heerenveen: weer onrust bij commercie

Het is opnieuw onrustig op de commerciële afdeling van SC Heerenveen. Het vertrouwen in twee ervaren medewerkers is opgezegd. Het duo heeft zich ziek gemeld.

,,Het is duidelijk hoe er gewerkt moet worden bij deze club”, zegt algemeen directeur Luuc Eisenga erover. ,,Het staat in krijtlijnen beschreven in het nieuwe beleidsplan. Op afdelingsniveau zijn de afspraken en visie bekend. Het is van belang dat iedereen meebeweegt en energie levert. Veranderen gaat niet zonder slag of stoot.”

Eerder dit jaar stapte commercieel manager Henk Bloemers op bij Heerenveen. Hij had kunnen blijven, maar dan in een hiërarchisch mindere functie. Bloemers, die niet op een lijn zat met Eisenga, bedankte voor die eer. Zijn vertrek zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij medewerkers en sponsoren, die blij waren met de manager.

Bloemers’ opvolgster Marieke Kamminga legde haar functie al na negen dagen neer. Joost Weijters is nu interim-manager.