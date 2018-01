Overzicht sportweekend: eerste NK veldrijden in Friesland

Het NK veldrijden wordt dit weekend voor het eerst in Friesland gehouden: in Surhuisterveen . Cambuur heeft vrijdagavond in de Jupiler League de eerste wedstrijd na de winterstop op het programma staan. Verder komen onder meer de volleybalsters weer in de competitie in actie na hun midweekse Europese avontuur.

Vrijdag

Cambuur speelt vrijdagavond thuis tegen De Graafschap (aftrap 20.00 uur). De ploeg staat dertiende op de ranglijst, met nog een wedstrijd in te halen. Trainer Sipke Hulshoff wilde een dag voor de wedstrijd zijn opstelling nog niet prijsgeven, maar kan vrijdagavond in elk geval geen beroep doen op Marvin Peersman (geschorst), Bryan Smeets (ziek), Martijn van der Laan en Jurjan Mannes (beiden geblesseerd). Maandag komt Cambuur alweer in actie, dan wordt het uitduel tegen Jong AZ ingehaald.

Volg vanavond het liveblog op deze site.

Zaterdag

In Surhuisterveen strijden de veldrijders zaterdag en zondag om de nationale titels. Vrijwel alle Nederlandse toppers, zoals Matthieu van der Poel en Corné van Kessel, komen aan de start in het wielercentrum van Friesland. Meervoudig olympisch- en wereldkampioene Marianne Vos, ontbreekt op de startlijst van het NK. Het kampioenschap is beide dagen op deze website te volgen via een livestream van PodiumTV.

Vrijdag is in Dresden het EK Shorttrack begonnen. Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting wonnen vrijdag zonder zich bovenmatig te hoeven inspannen hun series. Ook Itzhak de Laat kwam op de eerste dag van het EK niet in de problemen. Daan Breeuwsma begon minder aan het toernooi: hij werd door een val uitgeschakeld in zijn heat.

ONS Sneek en Harkemase Boys komen zaterdagmiddag beiden in actie in de derde divisie van het amateurvoetbal. ONS Sneek speelt thuis tegen Jong FC Groningen. Voor Harkemase Boys staat een uitwedstrijd tegen ASWH op het programma.

De volleybalsters van VC Sneek werden woensdag uitgeschakeld in de strijd om de CEV Cup, maar verlieten de Europese bekercompetitie met opgeheven hoofd. Zaterdag moeten ze alweer aan de bak in de competitie. Dan staat de uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport op het programma.

De korfballers van LDODK reizen af naar Nijeveen en nemen het daar zaterdagavond om 20.00 uur op tegen DOS' 46. Ook de basketballers van Aris spelen zaterdagavond een uitwedstrijd. Zij spelen dan in en tegen Leiden.

De marathonschaatsers staan zaterdag in Alkmaar aan de start van de elfde wedstrijd van de KPN Marathon Cup. In Franeker worden de Open Friese kampioenschappen zaalvoetbal gehouden.

Zondag

Zondag gaan het NK veldrijden in Surhuisterveen en EK shorttrack in Dresden verder.

Ook komt Flyers in actie. De ijshockyers spelen zondagavond om 20.00 uur een uitwedstrijd in BeNeLeague tegen Herentals. Flyers verloor in oktober thuis met klein verschil van de Belgische tegenstander: 4-5.