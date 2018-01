Lidewei Lamsma: leven van de wind, hoog boven het water

Het gaat erg snel met Lidewei Lamsma. Ze begon pas twee jaar geleden met kitesurfen en behaalde inmiddels al fraaie resultaten. Op een kiteboard en met een vlieger met een zeiloppervlakte van soms wel 12 meter, scheert ze hoog over het water.

Kitesurfen is dé passie van de tiener uit Leeuwarden. ,,Ik voel me tijdens het surfen zo vrij als een vogel.”

Duwtje

Lidewei speelde acht jaar hockey voor haar oog viel op het kitesurfen. Dat ze het ruime sop koos, kwam mede door een subtiele duw in die richting van vader Edwin Lamsma (44). ,,Hij was windsurfer”, zegt Lidewei. ,,Daarom besloot hij een kite-set te kopen.”

,,Mijn vader wilde kitesurfen leren. Ik dacht: prima, ga je gang. Ik had, net als hem, ook wel gesurft, maar dat was me te suf. Op mijn twaalfde verjaardag kreeg ik van hem een kite-set. Wat moet ik ermee?, dacht ik. Toch besloot ik het te proberen.’’

Vanaf dat moment was ze verkocht. ,,Het is soms gevaarlijk, want surfers kunnen met hun vliegers in de knoop raken. Maar de pure adrenalinekick die ik van kitesurfen krijg, is geweldig.”

Lidewei Lamsma besefte al snel wat voor mogelijkheden het kitesurfen bood. ,,Hiermee kan ik de wereld rond.” Daarmee heeft ze inmiddels een begin gemaakt. Lidewei vloog vorig jaar voor een trainingsstage naar de Kaapverdische Eilanden.

,,Dat was geweldig. Een prachtige ervaring. Ik was er nog nooit geweest en keek mijn ogen uit. De kitesurfers daar waren echte clowns op het water. Sommigen surften met twee vliegers tegelijk. Bizar”, vertelt ze enthousiast. ,,De mensen daar vinden het heel gaaf dat je als jong meisje kunt kitesurfen. Het was een toffe ervaring dat mensen tegen me op keken.”

Koprollen

Het Leeuwarder talent bewees zich op grote evenementen. Tijdens het NK Big Air en het NK freestyle won ze zilveren medailles.

,,Op de Big Air had ik eigenlijk eerste moeten worden, maar ik was vooral al van de overwinning uitgesloten. De minimumleeftijd was gesteld op zestien jaar. Ze vroegen de andere deelnemers of ik op m’n veertiende wel mee mocht doen. Iedereen vond van wel, maar ik mocht niet winnen.”

Big Air is een soort wedstrijd hoogspringen boven het water. Sprongen van 9 meter hoog zijn eerder regel dan uitzondering. Ter vergelijk: een rijtjeshuis met twee verdiepingen is ongeveer even hoog.

Lidewei kalm:,,Mijn record staat op twaalf meter. Maar het gaat niet alleen om de hoogte. Bij Big Air wordt ook naar de uitvoering gekeken. De jury vindt het ook leuk om wat koprollen te zien.’’

Maar hoe hoger, hoe mooier. ,,Ik heb wel eens mensen bijna dertig meter hoog zien springen. Dat wil ik ook!”

Lidewei Lamsma heeft de aansluiting met de top snel gevonden. Een van de hoogtepunten was de vijfde plaats die ze behaalde op het WK freestyle in Spanje. Dit in de categorie 12-14 jaar. ,,Het was mijn eerste WK en de trucs die de concurrentie lieten zien, waren van hoog niveau. Daarom was ik tevreden met de vijfde plek.”

Freestyle is haar favoriete onderdeel. Lef, creativiteit en techniek zijn essentieel. Achterwaartse salto’s, voorwaartse koprollen, even behendig het board vastpakken: de hele trukendoos gaat open om de jury te imponeren.

Oogsten

De ambitieuze Lidewei Lamsma heeft inmiddels ook de andere kant van de sport gezien. Tijdens het open Zandvoorts kampioenschap liep ze een spierscheuring in haar bovenbeen op. De blessure hield haar ongeveer twee maanden aan de kant. Dat was lastig. ,,Als het waait, denk je meteen: ik wil het water op. Maar dat kon niet met die blessure. Ik accepteerde het na een paar weken, maar het was wel flink balen.”

Na een seizoen met diverse tweede plaatsen wil Lidewei Lamsma in 2018 gaan oogsten. Ze heeft ambities. ,,In 2017 heb ik veel progressie geboekt en plezier gehad. Enorm belangrijk natuurlijk, maar dit jaar wil ik de beste van Nederland worden. Het wordt tijd voor de eerste plaats.”

Maar haar ambities reiken verder. De kitesurfster uit Leeuwarden wil naar de Olympische Spelen. Probleem is echter Big Air en freestyle wellicht niet op de olympische agenda komen te staan. Het onderdeel racen is wel in beeld voor Tokio 2020, maar die tak van het kitesurfen beoefent Lidewei niet.

Het trekt haar ook niet. ,,Racen wordt in Nederland nauwelijks beoefend en ik vind het minder leuk.’’ Daarom gaat ze ook niet naar de Jeugd Olympische Spelen, dit jaar in Argentinië. Daar wordt het olympische format getest. ,,Hopelijk kiest het IOC voor een van ‘mijn’ onderdelen, dan ga ik er helemaal voor.”