Kjeld Nuis: 'Die valse start heeft me gered'

Kjeld Nuis is Ole Hermann Sorli eeuwig dankbaar. De Noorse starter floot de Nederlander op de olympische 1000 meter terug omdat hij met zijn schaats net over de lijn stond.

Had hij dat niet gedaan, dan was Nuis naar eigen zeggen vermoedelijk geen kampioen geworden. ,,Toen ik mijn schaats bij de start in het ijs schopte, voelde ik dat dit niet mijn race werd. Ik stond gewoon niet lekker. Ik voelde het ‘breken’ onder mijn voet. Ik dacht: dit is niet best”, legde Nuis in de Gangneung Oval uit. ,,Misschien dat ik door dat breken iets naar voren gleed en over de lijn kwam met mijn schaats. Godzijdank gaf hij daardoor een valse valse start. Dat was echt top.”

Bij de tweede keer ging het goed, al verliep de race niet vlekkeloos. ,,Ik dacht: als ik doe wat ik moet doen, dan win ik. Maar dat deed ik vandaag niet. Dit was de meest stressvolle rit van heel het jaar, misschien wel van heel mijn leven. Het was uiteindelijk genoeg. Dat is het enige dat telt”, aldus Nuis, die vier honderdste van een seconde rapper was dan de Noor Havard Lorentzen. ,,Na de finish zoek je naar het cijfer 1 achter je naam. Daar verscheen-ie. Ik was zo blij. Het kan niet meer stuk.”

Bij de wissel dreigde het nog even mis te gaan. Mika Poutala, de Finse tegenstander van Nuis, kon het tempo niet bijbenen. Nuis, die eerder goud won op de 1500 meter: ,,Op de kruising keek ik, maar Mika kwam maar niet. Op een gegeven moment zat hij naast mij. Ik dacht: ik blijf aan de buitenkant, want ik heb meer snelheid. Toen ging het goed. Hij heeft mij daarbij wel geholpen door niet gelijk ‘uit te waaien’. Anders was ik in de problemen gekomen. Daar ben ik hem zeker dankbaar voor.”

Jac Orie ging compleet uit zijn dak. De trainer vond de zege extra knap omdat Nuis was ingedeeld in de laatste rit. ,,Jac heeft mijn schouder helemaal blauw geslagen. ‘Dit is zo fucking knap’, zei hij tegen me. Ik heb mezelf tegenwoordig helemaal onder controle en kon mezelf snel ‘resetten’. Ik raakte na die valse start niet in paniek. Ik was er echt lekker mee bezig.”

Coach Orie kon dat beamen. ,,Ga er maar aan staan. Alle favorieten starten voor je en het is de laatste race. Dat is allemaal nog niet zo erg, maar dan moet je wel meteen goed weg zijn. Maar hij startte vals, en ja, toen werd het wel even spannend hoor.”

Orie vond het ,,grote klasse” dat Nuis zijn concentratie wist te behouden. ,,Hij slaagde erin om zijn kop erbij te houden. Het was allemaal heel krap in ook nog eens race met hindernissen. Neem nou die laatste kruising die maar net goed afliep. Maar hij wist het goud binnen te brengen. Ik ben er echt super blij mee.”

Volgens Orie heeft het een tijdje geduurd voordat Nuis ,,volwassen” genoeg was om onder hoogspanning te kunnen presteren. ,,Dat is een heel proces geweest. Daar hebben we allemaal bij de ploeg hard aan gewerkt. Kjeld zelf natuurlijk ook. Hij heeft twee keer deelname aan de Winterspelen gemist. Maar hij bleef ervoor gaan. Hij is fysiek en mentaal stukken sterker geworden. Dat hij hier nu twee keer olympisch goud wint, kenmerkt zijn grote kwaliteiten.”

Nuis was vroeger snel afgeleid. Een slecht ontbijt, een ongustige loting, een valse start, er hoefde op cruciale momenten maar weinig te gebeuren of hij was uit balans, letterlijk en figuurlijk. ,,Ik laat me nu niet meer zo snel gek maken. Ik heb geleerd om dingen te accepteren zoals ze zijn.”

Toch is soms de ‘oude’ Nuis nog zichtbaar op de ijsbaan. Zoals eind oktober bij de NK afstanden in Thialf. Hij verknalde zijn 1500 meter (zesde) op jammerlijke wijze. ,,Ik had een misser bij de start, kwam rechtop en schaatste daarna als een pinguïn verder. Ik verloor mijn concentratie. Dat was een harde les, die ik toen misschien wel even nodig had.”

Nuis zou vroeger van zo’n mislukte race misschien wel het hele seizoen last hebben gehad. Maar nu weet hij hoe hij met tegenslagen moet omgaan. Niet alleen dankzij zijn mentale coach, maar zeker ook door het vaderschap dat hem in september 2016 overkwam. ,,Ik was ineens volwassen”, zei Nuis, die met zijn vriendin Jill en zijn zoontje Jax in Emmen woont.

Hij schaatst nog altijd voornamelijk voor zichzelf. Maar de kleine telg heeft hem wel wat bewuster gemaakt en ook nog wat extra motivatie gegeven. Hij hoopt dat Jax later trots op zijn vader kan zijn. Met twee keer olympisch goud bij de Winterspelen in Zuid-Korea heeft papa Nuis daarvoor een ijzersterk fundament gelegd.