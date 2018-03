Dit weekend: WK allround in het Olympisch Stadion

De ISU WK allround begint vrijdagavond met de 500 meter van de vrouwen. Op die afstand staan onder meer Wüst en De Jong aan de start. Laatstgenoemde rijdt in de elfde rit tegen Ida Njåtun uit Noorwegen; Wüst heeft in de laatste rit Gabriele Hirschbichler uit Duitsland tegenover zich staan. Om 20.15 uur wordt tevens de 3000 meter dames verreden. Ook daarop komen Wüst en De Jong in actie, in de tiende en elfde rit.

Als afsluiting van de eerste dag van het WK Allround vindt een eerbetoon aan de Nederlandse medaillewinnaars van Pyeongchang plaats.

Sven Kramer

Zaterdag worden in Amsterdam vier wedstrijden geschaatst. Bij de mannen staan de 500 meter en de 5000 meter op het programma. Sven Kramer, op de Spelen in Zuid-Korea nog winnaar van de 5000 meter, start zaterdag in de negende rit tegen Andrea Giovannini uit Italië. Op de 500 meter begint Kramer als derde. Ook ploeggenoot Patrick Roest staat zaterdag aan de start in Amsterdam. Verder komen de vrouwen in actie op de 1500 en de 5000 meter.

Sven Kramer won vorig jaar in Hamar het WK.

De laatste dag van het WK staat volledig in het teken van de mannen. De 1500 meter en de 10.000 meter worden zondagmiddag geschaatst. De startlijsten voor deze laatste wedstrijden zijn nog niet bekend.

Vorig jaar

Het WK allround werd vorig jaar in Noorwegen gehouden. Sven Kramer won daar in Hamar het klassement. Landgenoot Patrick Roest werd tweede, gevolgd door Jan Blokhuijsen. Bij de vrouwen won Ireen Wüst de wereldtitel.

Programma

Vrijdag 9 maart

17.30 uur Stadion geopend voor publiek

19.00 uur Officiële opening

19.30 uur Vrouwen 500 m

20.30 uur Vrouwen 3.000 m

+/- 22.00 uur Eerbetoon Nederlandse medaillewinnaars PyeongChang

22.30 uur Einde stadionprogramma

Zaterdag 10 maart

14.15 uur Stadion geopend voor publiek

15:45 Opening

16.15 uur Mannen 500 m

16.50 uur Vrouwen 1.500 m

18.20 uur Mannen 5.000 m

21:00 uur Vrouwen 5.000 m

22.00 uur Huldiging vrouwen wereldkampioen allround 2018

22.30 uur Einde stadionprogramma

Zondag 11 maart

11.30 uur Stadion geopend voor publiek

13:00 Opening

13.30 uur Mannen 1.500 m

15.05 uur Mannen 10.000 m

17.00 uur Huldiging wereldkampioen allround mannen

17.30 uur Einde stadionprogramma

18.30 uur Einde ISU WK allround

Tijdschema's en deelnemers lijsten op decoolstebaan.nl