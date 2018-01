'We zullen doorgaan': diskjockey luistert heftige raadsvergadering op met toepasselijke muziek

Diskjockey Klaas Molenaar, alias ‘Klaas Plaat’ zat maandagavond aan de knoppen tijdens de vergadering. Terwijl in de raadszaal in Ballum de zeeën hoog gingen, en het gemeentebestuur voor de zoveelste keer aan een zijden draadje hing, koos Molenaar zijn muziek zorgvuldig. Drie lange schorsingen gaven hem de ruimte zijn eigen muziekkeuze te laten horen.

Koffertje

En terwijl in Ballum het politiek getouwtrek in volle gang was, hoorden LOA-luisteraars achtereenvolgens Ramses Shaffy’s ‘We Zullen Doorgaan’, ‘The Winner Takes It All’ van Abba, een paar noten van Burt Bacharachs ‘What The World Needs Now’ en ‘We Benne Op De Wereld’ uit ‘t Schaep met de 5 Pooten.

,,Muziek is mijn leven’’, blikt Molenaar een dag later terug. ,,En met muziek kun je veel zeggen.’’ Niet dat hij speciaal een playlist had voorbereid. ,,Nee, helemaal niet. Ik neem altijd een koffertje mee met zo’n twintig verzamel-cd’s. Daarop staat muziek die niet in de nonstop-roulatie zit.’’

Rumoer

Op die cd’s bleek genoeg bruikbaars te zitten. Op de sociale media ging Molenaars subtiele politiek commentaar niet onopgemerkt voorbij. Een luisteraar vroeg zich af of de titelmuziek van de film ‘The Neverending Story’ nog voorbij zou komen. Daarmee verwijst hij naar het vrijwel constante politieke rumoer op het eiland.

Het is niet de eerste keer dat Molenaar zijn muziek laat aansluiten op wat er in de raadszaal gebeurt, al viel het de vorige keer minder op. ,,Een jaar of drie, vier geleden was er ook een keer heibel. Ach, wanneer is het niet heibel daar? Toen draaide ik ‘Give Peace A Chance’ en ‘We All Stand Together’.’’

Geen bedoelingen

Molenaar, die vanaf de oprichting van de LOA - nu 28 jaar geleden - bij de omroep betrokken is, zegt geen speciale bedoelingen te hebben met zijn muziekkeuze. ,,Ik vind het gewoon mooi. Het was gewoon bedoeld om het een beetje op te leuken.’’ Hij houdt goed in de gaten dat hij niemand beschadigt. ,,Het nummer ‘Fool On The Hill’ had ik ook liggen. Nou, die draai ik dan dus niet.’’