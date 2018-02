Video: André Kuipers ziet 130 robots op podium Harmonie

Het podium van stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden stond woensdagmorgen vol robots, in de meest fraaie uitdossingen.

Ze waren aangekleed, in elkaar gezet én geprogrammeerd door de zevenhonderd basisschoolleerlingen die in de zaal zaten. Alle 414 Friese basisscholen kregen vorig jaar, op initiatief van het Innovatiecluster Drachten, een zelfbouwrobot. Doel is kinderen op jonge leeftijd te laten ontdekken of ze techniek leuk vinden.

Woensdag mochten ze aan ruimtevaarder André Kuipers laten zien wat ze geleerd hebben van het initiatief. Hij vertelde de kinderen wat er allemaal bij komt kijken om ruimtevaarder te worden. Daarna was er een meet & greet met de astronaut.

