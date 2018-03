Tbs met dwangverpleging voor Leeuwarder die moeder doodstak

De Leeuwarder (32) die in juni vorig jaar zijn moeder doodstak en zijn vader ernstig verwondde, is vrijdagmiddag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

De rechtbank acht doodslag op zijn moeder bewezen en houdt het bij een poging tot doodslag op zijn vader.

Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank is het eens met de deskundigen die de 32-jarige Leeuwarder ontoerekeningsvatbaar achten.

Het gaat om een psychiatrisch ernstig zieke man die volgens de rechtbank lijdt aan waanideeën: ,,De veiligheid van anderen eist oplegging van de maatregel tbs met dwangverpleging.''

Familiedrama

Het familiedrama vond thuis plaats, aan de Bereklauw in de Leeuwarder wijk Aldlân. De 32-jarige is in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak onderzocht door het Pieter Baan Centrum in Utrecht om vast te stellen aan welke psychische aandoening hij leed toen hij zijn 59-jarige moeder en 61-jarige vader neerstak.

Vereenzaamd

Vrienden van de verdachte verklaarden op de dag van de steekpartij aan de Leeuwarder Courant dat ze bezig waren om hem op te laten nemen in een kliniek voor mensen met psychiatrische problemen. De Leeuwarder zou de afgelopen jaren steeds meer zijn vereenzaamd, meer zijn gaan blowen en psychotisch zijn geworden.

Volgens vrienden van de verdachte had hij al enige tijd last van waanideeën.