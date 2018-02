Stevig in je schoenen dankzij taekwondokampioen Samira

Taekwondokampioen Samira el Idrissi (25) uit Drachten hielp in Amsterdam en Rotterdam kwetsbare meisjes zelfverzekerder te worden. Nu doet ze dat ook in haar geboorteplaats.

‘Leuk hoor, dat jij wereldkampioen bent, maar wat heb ik er aan?’, was een van de eerste reacties die Samira el Idrissi (25) kreeg toen ze voor het eerst voor een groep Amsterdamse tieners stond. Opgegroeid in stadsdeel West, in vaak kwetsbare families, soms verscheurd door criminaliteit. Ze zaten onderuitgezakt tegenover een wereldkampioen van de Koreaanse vechtsport. ,,Totaal ongeïnteresseerd. Ze wilden niets, dachten niet na over wat ze met hun leven wilden gaan doen.’’

'Bent u model?'

Samira was bang dat het een hels karwei zou worden om de meiden mee te krijgen in haar doel ze meer zelfvertrouwen te geven en ze te helpen na te denken over wat ze willen. ,,Totdat een van hen opeens vroeg: ‘Bent u model?’ Ja, ik doe modellenwerk. En klaar was het, het ijs gebroken, ze vonden het fantastisch. Ik had hun aandacht.’’

Samira el Idrissi groeide op in Drachten. Ze was een lief, rustig en verlegen meisje, die - in tegenstelling tot de meeste klasgenoten - niet op voetbal of turnen ging, maar op taekwondo. ,,Waarom zo’n sport, dat is niets voor jou, werd er nog gezegd’’, weet Samira nog goed. ,,Ik trok me daar niets van aan. Bij het eerste toernooitje dat ik speelde, werd ik meteen tweede en ging ik met een beker naar huis.’’

Meervoudig wereldkampioen

Nu, 15 jaar later, weet iedereen wel beter. Het rustige, lieve en verlegen meisje is uitgegroeid tot een meervoudig wereldkampioen taekwondo. Als tiener reisde ze het hele land door om toernooitjes te spelen, overal gesteund door haar ouders. Al snel werd ze ontdekt, en ging ze de landsgrenzen over. Ze won prijs na prijs en groeide uit tot een van de grootste in haar sport. Het leverde haar zelfvertrouwen op en ze weet dat ze nu een voorbeeld is voor anderen.

Ook buiten de mat verlegde El Idrissi haar grenzen. Met haar masterstudie European Studies liep ze stage in het Europees Parlement in Brussel en als model loopt ze ieder jaar diverse shows in binnen- en buitenland.

Al haar drie passies combineert ze sinds anderhalf jaar in haar stichting LaForsa. Ze helpt jonge, kwetsbare meisjes sterker en zelfverzekerder te worden door met ze te sporten, te praten en modeshows geven. ,,Meisjes tussen de 12 en 17 jaar krijgen veel voor de kiezen. Ze worden volwassenen, moeten studiekeuzes maken en zijn onzeker.’’ Het is een moeilijk te bereiken groep, zegt Samira. ,,Ze uiten hun emoties niet altijd, maar kampen wel met overgewicht of gaan soms zelfs niet naar school.’’

Samira leerde bij haar eerste klasje in Amsterdam dat inspelen op de interesses van de meiden het allerbelangrijkste is. Met haar looks en skills werd ze een rolmodel voor de groep. Met zelfverdedigingsoefeningen, en door haar ervaringen te delen, hoopt ze de meiden te helpen bij het maken van keuzes die horen bij die leeftijd.

In Amsterdam West zag ze meiden die elkaar eerder naar beneden halen, in plaats van het beste in elkaar naar boven halen. ,,Je ziet dat sport een mooi middel is om de meiden elkaar zelfvertrouwen te geven. Sport is daar voor mij ook belangrijk in geweest. Je leert incasseren en uitdelen. Je leert stevig in je schoenen te staan.’’ Samira ziet zichzelf als een brug voor de meiden. ,,Ik ben geen hulporganisatie, ik werk preventief. Help ze bij het maken van beslissingen en te ontdekken wat ze leuk vinden.’’

Terug in Drachten

Nu is Samira terug in Drachten en begeleidt een groep van zeventien meiden. ,,Totaal andere meiden dan in Amsterdam. Zijn ze daar 12, 13 jaar, dan zien ze eruit als meiden van 16, 17 jaar. In Amsterdam zijn ze mondiger en hebben andere problemen.’’ In Drachten begeleidt ze vooral meiden die onzeker zijn en met overgewicht kampen en weinig bewegen.

Samira werkt samen met MOS (Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland), de GGD, het sportbedrijf en de gemeente Smallingerland, die probeert jongeren gezonder te laten leven. Samira is landelijk ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), een project dat ook in Smallingerland loopt.

Gezamenlijk project

Twintig weken lang staat Samira een avond per week met ze in de gymzaal. Ze trainen niet alleen, maar werken ook aan een gezamenlijk project. Welke dat precies wordt, mogen de meiden zelf bepalen. ,,Het zal een soort healthy event worden’’, zegt Samira, ,,dat aansluit bij het project Jongeren op Gezond Gewicht.’’ Ze zullen het zelf organiseren. ,,Dan leren ze te ontdekken wat ze leuk vinden, om samen te werken en om verantwoordelijkheid te nemen.’’ Over twintig weken wordt het event gegeven voor hun ouders.

De GGD vroeg een groep meiden van verschillende Drachtster middelbare scholen om mee te doen. ,,It is in gemêleerde groep fan famkes dy’t bûten de boat falle’’, zegt Anita Keuning, jeugdpsycholoog van de GGD in Drachten. ,,Se binne ûnseker, ha net folle fertrouwen yn harren sels en fiele in drompel om freonen te meitsjen of op in sport te gean. Samira is foar harren in foarbyld. Se hat ek in Drachten op skoalle sitten. It is machtich om te sjen hoe’t Samira mei de famkes omgiet.’’