Overdonderde festivals: 'Stel toeristentaks jaar uit'

De gemeenteraad besloot vorig jaar juli tot invoer van toeristenbelasting. De horeca en andere betrokken organisatie werden er vorig jaar speciaal op gewezen, zodat ze wisten waar ze dit jaar aan toe zouden zijn. De gemeente verzuimde echter de festivalorganisaties met kampeervoorziening gericht te informeren.

Grote gevolgen

Dit heeft grote gevolgen voor Psy-Fi, Welcome to the Village en Into the Grave, die hun duizenden gasten kampeerplekken aanbieden. De organisaties raakten vorige maand gealarmeerd door een mailtje. Ze moeten hun kamperend publiek een euro per overnachting laten betalen.

,,We hebben het afgelopen jaar ik-weet-niet-hoe-vaak met de gemeente gesproken, maar nooit is deze belasting op tafel gekomen’’, zegt Rob Durand van Psy-Fi, het festival dat in augustus veruit het zwaarst wordt getroffen. Hij vindt het ondoenlijk om de heffing nu nog aan de bezoekers te verrekenen.

De 13.000 bezoekers van Psy-Fi betalen namelijk niet extra voor het kamperen op het feestterrein. Hierdoor weet de organisatie dus niet wie ‘s nachts wel en wie niet op het terrein slaapt. ,,Ze mogen maximaal acht nachten op het terrein verblijven.’’ Als de gemeente dit maximaal zou verrekenen, bedraagt de belasting dus meer dan een ton.

Verzoek om uitstel

De kaartverkoop van de festivals is al lang begonnen. In de ticketprijs kan de belasting dan ook niet meer verrekend worden. Zou die toch geheven worden, dan moet het geld dus bij de ingang gevraagd worden. ,,Hoe zie je dat voor je? No way, dat kan echt niet’’, verzucht Durand.

,,En zelf kunnen we het niet betalen’’, zegt hij. ,,Onze begroting is sluitend, maar wel heel krap.’’ Hij vraagt de gemeente dan ook om de taks een jaar uit te stellen aangezien ze de festivals te laat informeerde.

Het probleem treft ook Welcome to the Village, dat van 19 tot 22 juli plaatsvindt in het Groene Stergebied. De helft van het publiek is afkomstig van buiten Friesland, schrijft de organisatie, die dit jaar een kampeerplek in eigen beheer heeft, maar niet op de taks rekende.

,,Ik hoor nu voor het eerst van die belasting ’’, zeg Paul van Berlo, organisator van festival Into the Grave bij de Oldehove op 10 en 11 augustus. In het Rengerspark laat hij jaarlijks zo’n tweeduizend bezoekers kamperen. Dat is dan voor twee nachten. ,,Als zij een euro per nacht moeten betalen, kost dat dus 4.000 euro.’’

Festivals overgeslagen

De gemeente erkent dat de festivals zijn overgeslagen toen horecazaken en en andere toeristische dienstverleners vorig jaar werden geïnformeerd. Gemeentevoorlichters wijzen echter wel op de publicatie in Huis aan Huis in juli. Die biedt formeel de grondslag om de belasting te kunnen opleggen. Ook PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma houdt vast aan deze formele lezing: ,,Ze hadden het wel kunnen weten.’’

De festivals zeggen al veel gedoe te hebben van de groei in het aantal regels. Die houden verband met de juridische procedures die omwonenden van - met name - de Groene Ster telkens aanspannen. Ook dit jaar wordt het juridisch spannend.

Festivals kijken om zich heen naar plekken buiten Leeuwarden

Psy-Fi heeft daarom al contacten lopen met ‘een partij’ om het festival volgend jaar elders te laten plaatsvinden. Makkelijk is dat niet, geeft Durand toe. Eerder dreigde het festival al eens om Leeuwarden te verlaten, maar toen lukte dit niet.

Ook Into the Grave kijkt om zich heen, zegt Van Berlo. ,,We zouden graag een tweede stage willen hebben, maar daar is nu geen ruimte voor.’’ Hij heeft al eens een blik laten vallen op Heerenveen ,,en ook met Drachten is wel contact.’’