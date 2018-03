O, o Den Haag: Waarnemer zoekt stembus in Jubbega

Het was woensdag halverwege de verkiezingsdag. Twee buitenlandse mannen meldden zich in het Heerenveense verzorgingstehuis Mariënbosch aan de Fok. Ze hadden een hesje aan van de Verenigde Naties en eentje had de Senegalese nationaliteit. De mannen waren waarnemer en kwamen checken of de verkiezingsdag in Nederland wel zuiver verliep.

Iedereen die wil mag meekijken met de verkiezingen in Nederland. Na de Val van de Berlijnse Muur in 1989 spraken de Europese landen af dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voortaan waarnemers zou sturen naar ieder aangesloten land. In het Document van Kopenhagen (1990) legden ze vast aan welke voorwaarden vrije verkiezingen moeten voldoen.

En zo stapten er woensdag namens de Raad van Europa, voluit de Congress of Local and Regional Authorities, negen waarnemers door Nederland. Hun opdracht: volg de verkiezingen kritisch. In het Heerenveense Mariënbosch keken de twee mannen een tijdje stilzwijgend toe hoe de stempassen werden gecontroleerd, hoe het rode potlood werd gebruikt en hoe de formulieren een voor een in de juiste stembus verdwenen.

In juni komen zij met een officieel rapport. Donderdag was er een eerste conclusie. Volgens de waarnemers was de stembusgang ‘zeer goed en zonder noemenswaardige problemen’ verlopen. Ze kraakten ook harde noten. De waarnemers raden Nederland aan om regels op te stellen over de financiering van lokale politieke partijen. Die ontbreken, en dat is niet transparant, zo vinden ze.

'Van de mannen is niets meer vernomen'

Verder noemen de waarnemers het handmatig tellen van stemmen nogal ouderwets. Het duurt lang en na zo’n slopende dag op een stembureau liggen telfouten op de loer. Hun advies: kijk eens naar nieuwe technologie. Wellicht kan die helpen.

Naast de OVSE-delegatie kwam er woensdag een kleine groep van Democracy Volunteers naar Nederland, een kritische club uit Groot-Brittannië die zich met de recente verkiezingen in Catalonië in januari nog scherp uitliet over de onpartijdigheid van de Spaanse media. En tot slot nodigde het Haagse National Institute for Multiparty Democracy (NIMD) een ploeg Ethiopiërs uit. Zij kwamen met toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland om te leren.

Terug nu naar Heerenveen.

De twee buitenlandse waarnemers snuffelden in hun VN-hesjes rond in Mariënbosch en wilden daarna graag door naar een dorp waar veel Fries werd gesproken. Het hoofd van het stembureau verwees het duo naar Jubbega, in de verre oosthoek van Heerenveen. De mannen bedankten hem vriendelijk en gingen op weg.

Maar het gekke is: in Jubbega kwamen ze nooit van zijn leven aan. Zijn de waarnemers verdwaald? Dolen ze nog ergens rond? Hebben ze wellicht een ander Friestalig dorp aangedaan? Burgemeester Tjeerd van der Zwan weet het niet. Een terugkoppeling richting de gemeente is nooit gekomen.

Een zoektocht langs de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Kiesraad en het NIMD maakt het mysterie alleen maar groter. Niemand heeft weet van een Senegalees die woensdag op uitnodiging de Nederlandse stembureaus bezocht. En het kan evenmin een Ethiopiër zijn geweest, meldt de woordvoerder het Haagse NIMD desgevraagd. ,,Die zijn écht niet helemaal naar Friesland gereisd.’’

Van der Zwan hoopt er intussen het beste van. ,,Geen bericht, goed bericht. Daar ga ik dan maar vanuit.’’

