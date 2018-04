NDC mediagroep neemt videobedrijf Pro-Time over

NDC mediagroep, uitgever van onder meer Leeuwarder Courant, neemt Pro-Time Broadcast over. Pro-Time houdt zich met name bezig met videoproducties en werkt onder meer voor de NOS, RTL en vele andere landelijke en regionale opdrachtgevers.

NDC is per donderdag 19 april eigenaar. Zowel NDC als Pro-Time zeggen de ambitie te hebben een compleet mediabedrijf te worden in Noord-Nederland.

'Meer dan krantenuitgeverij'

Algemeen directeur Dina Boonstra van NDC Mediagroep: ,,We willen meer zijn dan een krantenuitgeverij. Er is een veelheid aan podia waarop we als NDC actief willen zijn. Met Pro-Time versterken we onszelf online en op video-gebied.’’

De huidige directeur Xandra Groenewold van Pro-Time gaat binnen NDC mediagroep aan de slag als strategisch communicatieadviseur. Daarnaast blijft ze eindverantwoordelijk voor Pro-Time.