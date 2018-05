NDC mediagroep koopt reclamebureau CMCG

De NDC mediagroep, uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant, blijft op het overnamepad. Nu is het bureau CMCG in Heerenveen aangekocht.

,,We blijven zelfstandig opereren’’, zegt directielid Bert Rappange van CMCG (Crossmedia Communicatiegroep), een reclamebureau met vestigingen in Heerenveen, Groningen en Amsterdam. Hij en mededirecteur Gert Veldhuis startten hun onderneming in 1994 vanuit Blije. Tegenwoordig werken er 35 mensen en zit de omzet bijna op 3 miljoen euro.

Omslag naar digitaal

,,De NDC zit midden in een digitale transformatie en wij gaan ze met onze expertise daarbij helpen’’, zegt Rappange. Zijn bureau pionierde in 1996 al met internetreclame.

De omslag naar digitaal is nog altijd gaande en vergt een andere aanpak dan wat de advertentieverkopers van NDC gewoon zijn. ,,Wij komen als een dokter bij de klanten’’, legt Rappange uit. ,,Zulke opdrachtgevers willen niet meer alleen op print adverteren, maar zich ook via Facebook en andere kanalen tot hun klanten richten.’’

Digitale experts

Zo ontwikkelde CMCG een app waarmee Sportvisserij Nederland zich op de ruim twee miljoen hengelaars richt. ,,Wij hebben hier 35 digitale experts zitten’’, stelt de CMCG-directeur. ,,Dat soort mensen is tegenwoordig heel moeilijk te krijgen. Het is dus heel slim van NDC om ze gewoon aan te kopen.’’

De uitgever van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden verwierf recent ook al het Groninger mediabedrijf Pro-time Broadcast. Afgelopen najaar lijfde NDC het Drentse krantenbedrijf Boom in. Die transactie kostte 53 mensen hun baan.