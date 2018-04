Moordverdachte (30) uit Drachten: 'Ik werd gedreven door een demon'

Dat zei de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Leeuwarden.

De Drachtster vertelde dat hij het niet gemund had op het 60-jarige slachtoffer, maar op zijn stiefdochter. De vrouw was een jonge collega van de man.

Hamer

De verdachte hield een warrig verhaal in de rechtszaal. ,,Ik moest haar martelen, verkrachten", vertelde hij.

De man had die avond op het raam van de woning aan de Woudsterweg in Heerenveen geklopt. Toen de 29-jarige zoon van het slachtoffer opendeed, kreeg de zoon een klap met een hamer op het achterhoofd.

Bij de worsteling die daarna ontstond, raakte het 60-jarige slachtoffer betrokken. Hij werd meerdere malen in de borst gestoken en overleed aan zijn verwondingen. Ook de zoon werd gestoken in borst en been, maar hij overleefde het gevecht.

Doelwit

De verdachte zegt dat hij niemand had willen doden. Hij stak alleen om ruimte te maken, zodat de weg naar het eigenlijke doelwit, zijn jonge collega, vrij was.

De Drachtster is al vanaf zijn twaalfde in behandeling voor het horen van stemmen. Ook lijdt hij aan een milde autismespectrumstoornis. De man kende een moeilijke jeugd en zou als kind veel gepest zijn.

Het Pieter Baan Centrum adviseert TBS met voorwaarden. Vanwege de stoornissen zouden de strafbare feiten ten minste in verminderde mate aan de verdachte toegerekend moeten worden.