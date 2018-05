Mick Jagger duikt op in gastenboek Museum Belvédère in Heerenveen: grap of niet?

Bezocht rocklegende Mick Jagger wel of niet Museum Belvédère in Heerenveen? In het gastenboek prijkt zijn naam, maar de bewijslast is dun.

,,Will tell Charlie en Kieth about this wonderful museum / they are art lovers / Mick Jagger.’’ Het handschrift lijkt inderdaad overeen te komen met dat van de legendarische Rolling Stones-muzikant. Zou het?

‘Niet gezien’

Museumdirecteur Han Steenbruggen heeft Jagger in elk geval niet zelf gezien, als die het museum heeft bezocht. ,,We zagen dit in het gastenboek staan, maar niemand hier heeft hem opgemerkt.’’

Was Mick Jagger in Heerenveen?

Mogelijk is Jagger op een zaterdag langsgeweest, oppert hij. ,,Dan ben ik er niet, alleen vrijwilligers en kassapersoneel. Misschien hebben die hem niet herkend.’’

Spelfout

Wat meteen opvalt is dat ‘Jagger’ in zijn boodschap lijkt te verwijzen naar mede-bandleden Charlie Watts en Keith Richards, maar daarbij de voornaam spelt als ‘Kieth’. Dat is raar, want de 74-jarige Jagger en Richards kennen elkaar al vanaf de kleuterschool.

De boodschap in het Belvédère-gastenboek is niet voorzien van datum, maar lijkt te zijn geschreven rond de huidige tentoonstelling over de Italiaanse kunstenaar Giorgio Morandi. Die expositie loopt vanaf 24 februari. Jagger is de afgelopen maanden echter door niemand in Nederland gesignaleerd.

Ook op zijn officiële Twitter- Facebook- en Instagramaccounts rept de oude rocker niet over een bezoekje aan Nederland of Friesland. Ook zijn er recent geen Nederlandse concerten van de Stones geweest.

Kasteel Ruurlo

In Gelderland zou Jagger in oktober vorig jaar hetzelfde kunstje hebben geflikt. ‘Beautiful castle, picturesque setting’, zou Jagger toen hebben opgeschreven in het gastenboek van Kasteel Ruurlo. Daar liep toen een tentoonstelling over schilder Carel Willink.

Het handschrift lijkt hetzelfde als in Heerenveen. Jagger was destijds daadwerkelijk in de buurt, want de Stones gaven een concert in het Gelredome in Arnhem. Rond die tijd was hij ook in Amsterdam. Daar twitterde Jagger zelf wel over.

‘Veronderstelling’

Is Jagger in Ruurlo wél gespot door personeel? Het museum blijft er vaag over. ,,Wij zijn in de veronderstelling dat Mick Jagger inderdaad het museum heeft bezocht’’, zegt woordvoerder Ellen van Slagmaat.

Maar op de vraag of de muzikant ook daadwerkelijk door iemand is gezién, wil ze geen antwoord geven. ,,Wij doen in principe geen mededelingen over wie ons museum bezoekt.’’