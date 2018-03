Lijst058 doet WOB-verzoek over verslagen Blokhuispoort

In de Stuurgroep overleggen de gemeente, aangevoerd door wethouder Henk Deinum, en ontwikkelaar BOEi over de voortgang van de verbouw van de oude gevangenis. Toen in 2016 bleek dat de provincie minder subsidie dan verwacht wilde geven aan de herontwikkelen, moet dat in die stuurgroep zijn besproken, denkt fractievoorzitter Otto van der Galiën.

Vorige maand werd de verbouwing van de Blokhuispoort stilgelegd vanwege een financieel tekort van miljoenen euro. Toen bleek ook dat zowel provincie als het Rijk al in 2016 minder geld ter beschikking hadden gesteld als BOEi en gemeente eerder hadden voorgespiegeld. Maar de gemeente wil de stukken niet vrijgeven, vanwege ‘juridische haken en ogen’. Van der Galiën voelt zich hierdoor gehinderd in zijn werk als volksvertegenwoordier. ,,De stuurgroep fungeert als een soort directie van de Blokhuispoort. Ik wil weten wat daar is besproken.’’

Woensdag moet wethouder Deinum (PvdA) van ruimtelijke ordening in de raad uitleggen waarom het werk stilligt, en waarom hij de raad niet al in 2016 inlichtte dat het budget voor de bouw kleiner uitpakte dan gedacht. Van der Galiën houdt voor morgen ‘alle opties’ open. ,,We gaan de wethouder vragen stellen en het zijn antwoorden worden cruciaal.’’ Omdat de verslagen van de stuurgroep niet openbaar zijn, kan het zijn dat Van der Galiën over enkele weken opnieuw een debat aanvraagt, zegt hij.