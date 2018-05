Han van Gelder: de filmer die Escher bewoog

In 1969 bestelde Buitenlandse Zaken een documentaire over Escher bij filmer Han van Gelder. De film werd genomineerd voor een Oscar.

Het zijn de laatste bewegende beelden van graficus M.C. Escher, een grijze man met een scherp gezicht. Hij werkt secuur en geduldig aan Slangen, zijn houtsnede uit 1969. Wij kijken mee naar zijn handen die de guts en de verfroller hanteren.

De vertelstem meldt dat de waardering van wetenschappers voor Eschers werk zo groot is. ,,Ja dat waardeer ik zeer’’, zegt Escher. ,,En de esthetiek, die lap ik eigenlijk aan mijn laars.’’

De scène komt uit Met het oog op avontuur, een Nederlandse documentaire uit 1971 over Escher, die genomineerd werd voor een Oscar maar hem niet won. Regisseur was Han van Gelder, de Nederlandse filmmaker, striptekenaar en (later) schilder uit Oldeberkoop.

Van Gelder had in zijn jonge jaren zowel bij de studio’s van Marten Toonder als die van Joop Geesink aan animatiefilms gewerkt. Volgens de legende zou Geesink later Van Gelders gemompelde ,,Asjemenou’’ gebruiken voor zijn schepping Loekie de Leeuw. ,,Het zou best kunnen, dat zei mijn vader altijd wel’’, weet zijn dochter Annemarie van Gelder uit Makkinga.

Labyrinth (1986)

Van Gelder legde zich toe op korte documentaires en begon in 1962 zijn eigen bedrijf. ,,Informatieve films’’, herinnert dochter Annemarie zich. ,,Ik weet nog dat mijn vader een film over rattenbestrijding moest maken en hij wilde een opname van ratten die vuilnis opeten. Dus hij had ratten geregeld en ik moest me als klein meisje verstoppen in de bosjes met mijn armen vol ratten, wachten tot hij zou zeggen ‘Laat maar los’.’’

Reclamefilms, animaties, documentaires: Han van Gelder bv kon het leveren. De filmer schrok er niet voor terug om ook zijn familie in te schakelen. Het team van het satirische tv-programma Farce Majeure kwam in de badkamer thuis filmen, het hele gezin moest tot walgens toe oesters eten voor een Zeeuwse film. In filmpjes voor jenever van Hooghoudt zijn gezinsleden te zien en de benen van Annemarie van Gelder zitten in een pantyreclame.

In 1969 kreeg Van Gelder een opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken om een documentaire over Escher te maken, wiens ster ook in het buitenland rijzende was. Dat werd Met het oog op avontuur, Engelse titel Adventures in perception, een film van twintig minuten. Afgezien van de beelden van Escher aan het werk in Laren en die ene opmerking die hij maakt, is vooral zijn grafiek te zien. Sommige werken, zoals Klimmen en dalen en het Wentelteefje, zijn geanimeerd door Van Gelders medewerker Bill Karsten.

Het opnemen van de grafiek ging niet simpel, weet Amsterdammer Hans de Ruijter, die de montage deed. Zo werd het lange werk Metamorphose IIII gefilmd door er in de studio in Duivendrecht rails langs te leggen. De camera ging er heel langzaam langs en maakte steeds een nieuw beeldje. De lampen werden voor elk beeldje verplaatst.

De Penrose-trap uit Inception (2010)

,,Elke keer moest het licht weer uit, het duurde uren’’, beschrijft De Ruijter. ,,Heel primitief, maar toen was dat het meest haalbare. We filmden alleen ’s nachts. Overdag denderden er vrachtwagens langs en dan trilde alles.’’

Toen hij na maanden werk klaar was, was er een voorvertoning in de Cinetone studio’s in Duivendrecht. De geluidsband was nog niet gemixt, dus De Ruijter moest met de hand de muziek van Felix Visser zachter zetten als de commentaarstem kwam.

,,Dat ging niet altijd heel soepel’’, weet hij. ,,Voor me in het zaaltje zaten Han van Gelder en Escher te kijken. Ik herinner me nog hoe het stukje tekenfilm begon met die mannetjes die de trap op en af lopen. Escher was onder de indruk. ‘Als ik dat geweten had, dan had ik tekenfilms leren maken’, zei hij.’’

Escher was tevreden over het resultaat: hij schonk een afdruk van Slangen aan Van Gelder. ,,We hebben hem niet meer’’, zegt diens dochter. ,,Mijn vader heeft hem verkocht. Hij was financieel geen handige man, een echte artiest.’’

Wel heeft ze nog de nieuwjaarskaart die Escher eind 1970 aan haar ouders stuurde. ,,Hartelijk dank voor de lekkere worst’’, schrijft de graficus. ,,Tot mijn spijt zal ik niet bij de première van mijn film aanwezig kunnen zijn. Begin of half januari zal ik, nogmaals, een korte operatie moeten ondergaan.’’ Perfectionist als hij is, heeft hij wel twee kanttekeningen. Zijn gezicht is veel te rood op de opnamen die hij zag en hij maakt zich zorgen over de projectie in Metropole in Den Haag, waar de première zal zijn.

Doctor Strange (2016)

Na de première, in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, kwamen er kritisch-lovende recensies. NRC vond de animaties overbodig, De Tijd vond het meer een registratie dan een verbeelding, Bob Bertina in de Volkskrant schreef het uitgebreidst: ‘Een waardige en aantrekkelijke begeleiding van een grafisch kunstenaarschap, waarvan men bij Buitenlandse Zaken kennelijk wonderen verwacht’, schrijft hij, maar de film is ,,statisch’’ en zonder nieuwe inzichten.

,,Het was een brave film’’, zegt Hans de Ruijter terugblikkend. ,,Eigenlijk ademt het de sfeer van de jaren vijftig, als je hem ziet. Ik vond het niet zo’n geweldig geval.’’ Voor wie zelf wil oordelen: een kwalitatief slechte weergave van de film is op YouTube te vinden.

Toch volgde, mede door de inspanning van Buitenlandse Zaken, de nominatie voor een Oscar in de categorie korte documentaires. De prijs ging dat jaar naar een documentaire over de Mayacultuur, maar de nominatie was er toch. Het was het jaar waarin The French connection als beste film werd bekroond.

Escher overleed in 1972. Van Gelder stopte met het filmbedrijf toen video opkwam. Hij verhuisde naar Oldeberkoop en stortte zich op het schilderen. ,,Hij verveelde zich nooit, een echte levensgenieter’’, zegt zijn dochter. ,,Hij was wereldberoemd in Oldeberkoop.’’ Op 26 december 2012 overleed hij in Wolvega, 89 jaar oud.

In volgorde van Escherigheid

Het werk van Escher – aan wie een tentoonstelling in het Fries Museum is gewijd – was ook van invloed op de populaire cultuur. Het drong door in platenhoezen, op posters en in films. De verleiding is groot om in elke film waarin gezichtsbedrog voorkomt de invloed van M.C. Escher te zien. In de onderstaande voorbeelden is die invloed er wel. Soms omdat de regisseur het zegt (Christopher Nolan van Inception, Interstellar), vaker omdat er geen misverstand mogelijk is.

Vijf films, in volgorde van Escherigheid:

1. Labyrinth (Jim Henson, 1986). Meisje moet op baby passen en belandt in een sprookjeswereld vol rare wezentjes en goblinkoning Jareth (David Bowie). Die in de film ook zingt.

2. Night at the museum: secret of the tomb (2014). Niet alleen komen historische personen tot leven in het British Museum, ze belanden ook in het trappenhuis uit Eschers Relativity.

3. Inception (2010). Droomhackers leggen aan de hand van een Penrosetrap uit hoe het bouwen van een droomwereld gaat. Net zo’n trap als in Eschers Klimmen en dalen.

4. Suspiria (1977). Stijlvolle Italiaanse horrorfilm over een dansschool aan de Escherstrasse, waar sinistere dingen gebeuren. Met lucht en water-behang.

5. Doctor Strange (2016). Psychedelische superheldenfilm vol vervormingen.

Is dat nog Escher?

Filmhuis Slieker in Leeuwarden vertoont de komende tijd films met Escherverwijzingen. Dat zijn Inception (23 mei), Donnie Darko (22 juni - bij de hoofdpersoon hangt een Escherposter), Interstellar (23 juli - speelt met de vierde dimensie), Blade runner (27 augustus - verband met Escher is onduidelijk) en Labyrinth (17 september).