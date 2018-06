Grote 'ufo-wolk' boven Zuidwest-Friesland

De foto’s komen onder meer uit Sneek, Bolsward en Sandfirden. ‘Sommige mensen parkeerden hun auto om het weerverschijnsel vast te leggen’, aldus Weerplaza.

De weerdeskundigen van de site leggen uit dat het fenomeen ‘met deze uitmuntende kwaliteit niet vaak wordt waargenomen’. De wolk, die er ietwat onheilspellend uitziet, is onschuldig.

Wolk kan ei niet kwijt

‘Dus geen ufo, tornado, of ander noodweer, maar een onschuldige wolk die als het ware zijn ei niet kwijt kan, of beter gezegd zijn kop’, zeggen de kenners op de weersite.

Weerplaza concludeert: ‘We zien hier een forse stapelwolk die wil doorgroeien naar hogere sferen. Dat lukt echter niet omdat er een inversie aanwezig is.’

‘Dit is een warme luchtlaag boven een koude luchtlaag. Lucht kan opstijgen zolang de omgevingslucht kouder is, maar als de omgevingslucht warmer wordt lukt dit niet meer.’ Zo vormt zich in de lucht een pannenkoek of een soort ufo.

Dunne laag bewolking

In het gebied was een dunne laag bewolking aanwezig. Naast deze lage bewolking vond plaatselijk ook een sterke opwaartse stroming plaats, weten de deskundigen van Weerplaza.

‘Dat is feitelijk het centrum van de ronde wolk, de pannenkoek. Als er geen inversie was geweest, was dit een grote stapelwolk geworden of misschien wel een bui.’