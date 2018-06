Verslaggever Gitte Brugman loopt van dinsdag tot en met komend weekend rond op Oerol. Beleef het cultuurfestival op Terschelling mee via de lens van haar camera.

Scène uit 'Valavond' van Het Houten Huis/De Noorderlingen bij het duinmeertje van Hee. FOTO GITTE BRUGMAN

George & Eran Producties spelen 'Racisten' op het Seinpaalduin, West-Terschelling. FOTO GITTE BRUGMAN

Een test met 'wrijvingswarmte' onder leiding van Collectief Walden. FOTO GITTE BRUGMAN.

FOTO GITTE BRUGMAN.

FOTO GITTE BRUGMAN.

Het Redactielokaal van Lân fan Taal op de Betonning. Hier kun je iets nalaten voor anderen aan de hand van opdrachtjes.

Peter scheef: ,,Schrijf aan iemand die je al tijden niet hebt gesproken; oan heit en mem. Wêr binne jim? Under de grûn of yn de himel? Sis it mar. Ik bin op Oerol...

Marc van Vliet geeft met blauwe palen aan hoe hoog het verwachte waterpeil in de 22ste eeuw is. FOTO GITTE BRUGMAN

Publiek van Collectief Walden mag voorafgaand aan de voorstelling mobiele telefoons inleveren. Die worden opgeladen tijdens Het verband van alles met alles. FOTO LC

FOTO GITTE BRUGMAN