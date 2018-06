Dit zijn de winnaars van de LC-Awards van 2018

,,Dit is een kijkje in de toekomst van Friesland’’, jubelde gedeputeerde Sander de Rouwe donderdag in het atrium van de Leeuwarder Courant. ,,Hier kun je alleen maar trots op zijn.’’ De bestuurder was een van de juryleden van de LC-awards en mocht de award voor het beste hbo-project uitreiken. Die ging naar Stenden-studente Miranda Hoekstra, die met ‘No need to hide’ een stichting opzette die slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand reikt.

Hoekstra had een prachtige presentatie en was daarin niet de enige. ,,Eigenlijk scoorden alle presentaties boven de acht’’, onthulde De Rouwe.

Zo presenteerden de winnaars van de wo-award afwisselend in Nederlands, Fries en Engels en voegden daar ook nog hun moedertalen Catalaans en Portugees aan toe. Daarmee onderstreepten Guillem Belmar Viernes en Sara Gomes de Oliviera Pinho van de RUG Campus Fryslân hun onderzoek naar in hoeverre Nederlanders het Fries begrijpen.

Het beste mbo-project werd uitgevoerd op de Friese Poort. Sjouke Hoornstra, Loes Walrecht, Yorick Sietsma, Nick Doosje, Richard Rodenhuis, Egbert Hazewindus, Wieger Henryk Brouwer en Michiel de Wolff bouwden wekenlang aan het Talenpaviljoen in de Leeuwarder Prinsentuin.

De publieksprijs ging naar NHL-studente Esmee Glas. Zij deed onderzoek naar de oorzaak van doorligwonden.

Filmpjes waarin alle deelnemers zichzelf presenteren, zijn hier terug te kijken.