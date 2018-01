Culturele Hoofdstad: het gaat beginnen!

Het was het toverwoord waarmee Leeuwarden in 2013 de toekenning van de felbegeerde Culturele Hoofdstad 2018 wist binnen te slepen: de term iepen mienskip. De ramen zouden worden opengezet, de deuren eveneens. En niet alleen in de hoofdstad van Friesland, ook in het omliggende gebied.

Schoorvoetend

Dorpen, stadjes en buurtschappen haakten aanvankelijk schoorvoetend, later enthousiaster aan bij LF2018. Inmiddels bestaat een aanzienlijk deel van het programma uit plaatselijke initiatieven en zogeheten mienskipsprojecten, zoals de Under De Toer-reeks met maar liefst 32 manifestaties waarbij kunstenaars met de lokale gemeenschap samenwerken.

Winterjûnenocht

Het enthousiasme manifesteerde zich voor het eerst gisteravond (vrijdag), tijdens de ‘warme Winterjûnenocht’, waarbij overal in de provincie musea en particulieren hun deuren openden voor publiek. Organisator David Lelieveld telde in totaal 253 deelnemers: 119 particulieren en voor de rest musea, theaters en bibliotheken. Die trakteerden onbekenden op levens- en reisverhalen, op spook- en dorpsverhalen. ,,It is echt hiel bysûnder dat minsken harren duorren iepenen’’, zegt hij. ,,Dít is dus mienskip: vet leuk.’’

Vreugdevuur

In De Hoeve, dat zich Cultureel Hoofddorp van 2018 mag noemen, werd het feestjaar vrijdagavond geopend met een groot vreugdevuur waaruit Aïda verrees. Deze zomer is er een festival met straattheater en in oktober vormt het dorp het decor voor een samenwerkingsproject met Tryater. De betrokkenheid in de kleine maar hechte mienskip is groot, evenals in Beetsterzwaag. Daar wordt op 4 maart de Culturele Hoofdstraat van 2018 geopend, met veel aandacht voor de geschiedenis van jonkheer Tinco Lycklama a Nijeholt en zijn familie.