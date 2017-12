Burgermeester Oosterman eist actie Rijk en GGZ na gijzeling Appelscha

Want ,,dit rint de spuigatten út’’, zegt Oosterman in een reactie op de gijzeling van afgelopen vrijdagavond in Appelscha. Toen bedreigde een 48-jarige man uit Appelscha een medewerker van Harry’s Bar met een pistool om een opname in een psychiatrische kliniek af te dwingen.

,,Minsken bûten ynstellings opfange is in moai stribjen’’, aldus Oosterman. ,,Mar yn de praktyk is soks lestich te realisearjen.’’

De burgemeester zegt vrijwel elke week wel een keer te maken te hebben met een gedwongen opname. ,,Dat gebeurt tefolle op dit moment.’’ Ook leggen verwarde personen zware druk op de politie. ,,Dy moat der eltse kear mar wer hinne.’’

Vreemde sfeer

Vrijdagavond rond tien uur werden Sven Veensma (22) uit Ravenswoud en zijn vriendengroep door de verwarde man Harry’s Bar uit gedirigeerd. Om hun vakantie in te luiden, hadden de jongeren gebowld bij Pruim in Appelscha. Daarna wilden ze nog wat drinken bij het naburige Harry’s Bar.

Toen de groep van tien personen binnenkwam, zag die slechts een man aan de bar zitten. ,,Dat vonden we al vreemd’’, zegt Sven. ,,Want normaal kun je daar over de koppen lopen.’’ Ook ervoeren ze daar een rare sfeer. ,,Zo was de barman in de war met de bestelling.’’

Pistool

De enige klant wekte een aparte indruk. ,,Hij leek smoorbezopen.’’ Plotseling zei hij tegen de jongeren dat ze beter weg konden gaan. De groep weigerde aanvankelijk.

Daarop beweerde de man dat het om een gijzeling ging. De jongeren, die uit Appelscha, Veenhuizen, Elsloo, Makkinga en Ravenswoud komen, namen de dreiging niet serieus. ,,Wij dachten echt dat hij te diep in het glaasje had gekeken.’’

Toen hij vervolgens zijn jas omhoog deed en een pistool tevoorschijn haalde, besloot de groep toch maar naar buiten te gaan. De man legde ondertussen uit dat hij opgenomen wilde worden.

Geschokt

Door de barman te gijzelen, moest dit lukken. Alleen wilde hij niet dat anderen konden zien dat hij toesloeg. Eerdere bezoekers had hij met dergelijke bewoordingen al de zaak uit gekregen.

Barman Sjoerd had zelf de politie gebeld. Hij was de volgende dag gewoon weer aan het werk. Volgens zijn baas Peter Bos, die tijdens de gijzeling niet aanwezig was, gaat het goed met hem.

Een paar jongeren van het groepje waren geschokt en hebben een slechte nacht gehad. ,,Bij hen spookte door het hoofd wat er had kunnen gebeuren’’, zegt Sven. ,,Maar ik vind dat we er gewoon goed vanaf zijn gekomen.’’

Oplossingen

Burgemeester Oosterman heeft met de barman en de jeugd te doen. ,,Je skrikke je hartstikke dea. Dit is bûtengewoan naar en ferfelend.’’

De oplossing? ,,Meer jild.’’ Het plan van korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie om in elke wijk een GGZ-hulpverlener te plaatsen, juicht Oosterman toe. ,,Hiel moai, mar wêrfan, tink ik dan.’’ Ook wil hij met de GGZ praten. ,,Wy kinne allegear wol oplossingen betinke, mar dan is de ellende al gebeurd. It is sa ferrekte moeilik om soks foar te kommen. Mar dêr moat wol nei sjoen wurde. ’’