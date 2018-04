Amelander stel wint 300.000 euro met Postcodeloterij

Tijdens de live-uitzending van Postcodeloterij Miljoenenjacht stond presentator Winston Gerschtanowitz bij het stel op de stoep. De telefoon van Tom en Margreet stond direct roodgloeiend toen zij op tv te zien waren. Het echtpaar won drie ton aan prijzengeld, hetzelfde bedrag waarmee de finalist van de spelshow won.

Met dat geld hebben ze al plannen. Tom en Margreet vertrekken binnenkort naar Nieuw-Zeeland om hun dochter te bezoeken. ,,Nu stappen we met een grote glimlach het vliegtuig in! Naast deze reis hebben we nog een grote droom; een woning kopen voor onze andere dochter. Die droom komt nu uit.''

Niet alleen het echtpaar viel in de prijzen. Nog negen andere bewoners met de postcode 9161 AN aan de Westerlaan in Hollum mogen prijzengeld verdelen. Zij krijgen 27.000 tot aan 54.5000 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee ze spelen.