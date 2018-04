11Fountains: 'Kievit' strijkt neer in Sloten

In Sloten is donderdag de elfstedenfontein 'Kievit' geplaatst, onderdeel van het project 11Fountains waarbij in alle elf Friese steden een bijzonder waterornament komt te staan in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

De fontein toont een meisje dat op de schouders van een man staat. Ze houdt een vogel in haar hand. Onder de voeten van de man vormt een slordige stapel emmers, jerrycans en teilen de basis van de fontein. Ze wijzen erop dat onze samenleving overvloedig beschikt over iets wat elders in de wereld helemaal niet vanzelfsprekend is: water.

FOTO PAX JOURE

De fontein is ontworpen door het kunstenaarsechtpaar Lucy en Jorge Orta uit Groot-Brittannië. Zij waren niet bij de plaatsing aanwezig, maar hebben via een Skype-verbinding meegekeken en aanwijzingen gegeven.

FOTO PAX JOURE

In mei vindt de officiële opening plaats in alle elf steden. De komende weken volgen 'De Vis', 'De Walvis' en 'De Vleermuis' in respectievelijk Stavoren, Harlingen en Bolsward.

FOTO PAX JOURE

Transporteur PAX uit Joure bracht het kunstwerk naar Joure. Eerder vervoerde het bedrijf rotsblokken uit China, bestemd voor de fontein in Hindeloopen.