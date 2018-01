LF2018: Wat gaat de LC doen?

LF2018 staat op het punt van beginnen. In aanloop naar de opening, volgende week zaterdag, bericht de Leeuwarder Courant dagelijks over Culturele Hoofdstad.

Dat LF2018 bijna begint, kan de krantenlezer en bezoeker van de site van de Leeuwarder Courant niet zijn ontgaan. De enkeling die er tot nog toe toch niets van meekreeg, ontkomt er de komende week niet aan. De redactie van de Leeuwarder Courant bericht, bij wijze van opmaat, dagelijks over het wel en wee omtrent Culturele Hoofdstad. Daar beginnen we dit weekend al mee, met een interview met de makers van het taalproject Sichtberens, waarbij zes grote grafische kunstwerken in de stad worden gerealiseerd.

Malta

Vanuit Malta, waar de collega-Culturele Hoofdstad van 2018 Valletta dit weekeinde al de opening viert, bericht verslaggever Stef Altena zondag op LC.nl met een video en foto’s en maandag in de krant met twee pagina’s reportage en foto’s.

Op de cultuurpagina in de krant publiceren we die dag een interview met de Engelse beeldend kunstenaar Tim Etchells die dit weekeinde in het gebouw OBE aan zijn licht– en geluidsinstallatie werkt. En we verwachten een bijzondere foto van het Pasveerkorps op het dak van Tresoar.

Openingsweekend

Dinsdag, verschijnt een nieuwe, wekelijkse UIT-pagina in de krant, een service aan de lezer. We proberen een gids te zijn in de drukke weken die er in 2018 aan komen. Woensdag blikken we vooruit naar het openingsweekeinde: waar moet u zijn, waar parkeert u de auto?

Het Natuurmuseum, waar theatermaker Theun Mosk aan het Grote Grutto Theater werkt, staat donderdag centraal. Verslaggever Halbe Hettema mocht alvast even kijken.

Stadsgezichten

Vrijdag schrijft Asing Walthaus over een tentoonstelling over Leeuwarder stadsgezichten en in de cultuurbijlage Freed laten onze kunstrecensenten hun licht schijnen over het jaar dat voor ons ligt – waar hebben zij zin in, wat verwachten zij van 2018?

Op de cultuurpagina staat dan een interview met artistiek leider van de opening Ira Judkovskaja, 's avonds gaan op de redactie in het kader van 2018verhalen twee musea open. Wie wil, kan komen luisteren naar onder anderen Ger Bosklopper en Erwin Boers.

Liveblog

Van de museumavond doet onze cultuurredactie zaterdag verslag. In zaterdagkrant publiceren we een interview met geestelijk moeder van LF2018 Jannewietske de Vries en laat onze columnist Pieter de Groot in de weekendbijlage Sneon & Snein zijn licht schijnen over Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van 2018.

De digitale redactie zal op de website met liveblogs en videoreportages vooruitlopen op de opening, waarvan rechtstreeks verslag wordt gedaan. En dan moet het allemaal nog beginnen.

Lezers kunnen foto’s van 2018-evenementen sturen naar lezersfoto@lc.nl. Tips kunnen naar cultuur@lc.nl. Wie artikelen na wil lezen: alles wordt verzameld in ons 2018-dossier, te vinden op LC.nl/2018.